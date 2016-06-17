Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону рядом с главным спортивным объектом чемпионата мира по футболу 2018 года накануне произошло ЧП. Полицейская винтокрылая машина неудачно приземлилась, зацепив высоковольтные провода, сообщили ИА REGNUM в донском Главке 17 июня.

61.mvd.ru Полицейский вертолет

Известно, что вертолёт Ми-8 порвал одну линию электропередачи, но всё обошлось: жертв и пострадавших нет. В кабине на момент ЧП находилось три человека.

По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.