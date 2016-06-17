Высоковольтное приземление на Дону: Ми-8 порвал ЛЭП у стадиона ЧМ-2018
Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону рядом с главным спортивным объектом чемпионата мира по футболу 2018 года накануне произошло ЧП. Полицейская винтокрылая машина неудачно приземлилась, зацепив высоковольтные провода, сообщили ИА REGNUM в донском Главке 17 июня.
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Полицейский вертолет
Известно, что вертолёт Ми-8 порвал одну линию электропередачи, но всё обошлось: жертв и пострадавших нет. В кабине на момент ЧП находилось три человека.
По данному факту начата проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.