Москва, 17 июня, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил возмущение приговором российским болельщикам во Франции, объяснив его антирусской позицией французского руководства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом он заявил журналистам в Госдуме.

Шепелюк А. М.И.Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения. 1951

«Всем условно или вообще никакого наказания, только русским — в тюрьму троих, и десятки — депортация. Жара, воду не дают, медпомощь не оказывают, питания практически нет… В чистом виде антирусская позиция», — отметил Жириновский.

По его мнению, ненависть французов к русским имеет глубокие исторические корни. «Это после разгрома Наполеона у каждого француза ненависть к русским. Великая империя, всех завоевали, только русские разгромили. В каждом французе это сидит», — объяснил депутат.

Жириновский убежден, что все дружественные жесты в сторону России Франция делает их корыстных побуждений: «Якобы они выступают инициаторами отмены санкций — это корыстные побуждения, потому что у них крестьяне бастуют, слабая страна — она рухнет, потому что фермеры недовольны санкциями, прочие — новым трудовым кодексом, и молодежь бунтует, и мигранты. Не могут справиться с террористами, а тут понагнали полиции на автобус с русскими, как будто вообще, русская армия пришла. Всегда они будут занимать антирусскую позицию», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что суд в Марселе приговорил российских болельщиков, которые были признаны виновными в участии в недавних беспорядках в этом городе, к тюремным срокам в виде 1−2 лет тюрьмы, сообщают СМИ.