Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Нефть и газ в качестве основных источников топлива в мире будут отходить на второй план, их заменят альтернативные источники энергии, поэтому России следует их активно развивать, а не цепляться «за хвост» уходящей нефтяной эры. Об этом сегодня, 17 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка «Жизнь после нефти» в рамках ПМЭФ-2016.

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«Для нашей страны нефть — это наше все, это 25% ВВП. И представить себе сегодня структуру нашей экономики без нефти, которая оказывает не только прямое влияние, но и косвенный вклад в ВВП, в привлечение инвестиций через потребление, наверное, невозможно», — отметил Греф.

Он пояснил, что в мире бытует две основных точки зрения о будущем нефти и газа — нефтяников, которые считают, что «нефтяной рай» будет длиться вечно, и производителей альтернативных технологий, ожидающих, что в 2028—2030 годы альтернативные технологии выработки энергии будут сопоставимы по цене с нефтью и газом, но значительно более эффективны с точки зрения производства.

«Я думаю, еще долго нефть и газ будут сохраняться в качестве базовых источников топлива, но в качестве основных источников топлива они будут уходить на второй план. И конечно, нефть и газ, наверное, всю жизнь будут использоваться», — считает глава Сбербанка.

Однако перепроизводство в мире нефти и газа очевидно. Поэтому, по его мнению, России следует более эффективно развивать альтернативную инновационную энергетику, ориентируясь на Китай.