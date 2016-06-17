Владивосток, 17 июня, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Скандально известный, бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, избран в совет директоров ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» в приморском городе Арсеньев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Скамья

Читайте также: Сердюков опять пошел на повышение

На очередном годовом собрании состав совета директоров авиационного завода в Арсеньеве пополнил экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Бывшему чиновнику предстоит заниматься производством боевых вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и гражданских — Ка-62.

При этом известно, что по итогам 2015 года предприятие сработало с чистым убытком в 829,916 миллионов рублей. Дивиденды решено не выплачивать.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 год. С поста был уволен после громкого коррупционного скандала. Вместе с главой департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой Сердюков стал фигурантом уголовного дела о масштабных хищениях в военном ведомстве (дело «Оборонсервиса»).

Также Сердюков был фигурантом уголовного дела о привлечении военнослужащих Вооруженных сил России к благоустройству собственности своего зятя.

В декабре 2013 года Сердюков стал обвиняемым по делу о халатности, повлекшем причинение крупного ущерба. Во всех уголовных делах он своей вины не признавал и отказывался от дачи показаний. Ни одно дело не было доведено до конца.

В феврале 2014 года главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ) прекратило следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции РФ, будучи признан «защитником отечества», главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

С ноября 2013 года Сердюков стал генеральным директором исследовательского испытательного центра машиностроения (ОАО «ФИИЦ М»), входящего в госкорпорацию «Ростех».