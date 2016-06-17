Москва, 17 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Германия является самой сложной для США и НАТО страной, поскольку в голове у немца с 1945 года вытравлено понятие войны c русским солдатом. Такую позицию в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ 16 июня озвучил председатель российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя (фрагмент). 1942

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«Немцы имеют историческую память, они воспитаны на этой памяти, и вся история Германии связана с Россией. Конечно, Германия самая сложная для НАТО страна, самая сложная для США страна, которой надо запустить немецкого солдата воевать против русского солдата. Это то, что в голове у немца вытравлено с 1945 года, и за это спасибо немецкой образовательной школе», — отметил Сергей Орджоникидзе.

Эксперт напомнил, что каждый раз, когда Россия и Германия были вместе, строили экономические или же политические отношения, у стран всегда всё получалось. При этом в выигрыше была Германия.

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«Германия — член НАТО, — добавил эксепрт. — А что такое НАТО? НАТО — это сеть договоров в самых различных областях, начиная от обороны и кончая разведкой, которые предусматривают совместное применение военной силы. А против кого?».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии вышел новый вариант Белой книги, документа в соответствии с которым принимаются важнейшие решения в области безопасности страны. В новой версии книги Россия перекочевала из партнеров в соперники. Российское руководство уже выразило сожаление и обеспокоенность по этому поводу.