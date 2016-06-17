Новосибирск, 17 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Бесплатный симфонический концерт в День памяти и скорби стал «яблоком раздора» между мэрией Новосибирска и администрацией Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). И, как это бывает, начиналось все с благородной идеи городских властей организовать 22 июня концерт с участием симфонического оркестра Новосибирской филармонии, который должен был исполнить Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича на ступеньках НОВАТа.

Roger Rössing, Renate Rössing Дмитрий Шостакович

Однако на просьбу мэрии администрация театра ответила письменным отказом. Как сообщают «Новосибирские новости», в письме, подписанном первым заместителем генерального директора НОВАТа Людмилой Таран, говорится, что концерт на ступенях театра провести не представляется возможным, так как на эти дни запланированы балетные представления.

Также руководство театра посоветовало властям Новосибирска «при планировании любых мероприятий, проходящих около или внутри театра, координировать их проведение с руководством театра не менее чем за полгода».

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики такому ответу удивились и заявили, что на их памяти это первый отказ Оперного театра в проведении совместных общегородских культурных акций. Подобных прецедентов при прежнем руководстве Оперного театра не было. Как и требований предупреждать о мероприятиях возле театра за полгода.

Позже начальник департамента Анна Терешкова в комментарии интернет-изданию «Все новости Новосибирской области» сказала, что отменять задуманное власти не намерены и что решается вопрос о разграничении территории между Оперным театром и муниципалитетом, чтобы сыграть концерт на площади перед театром, но на территории муниципалитета.

«Как Ленинградская симфония является для нашей страны своеобразным символом победы, так и Оперный театр является таким символом для Новосибирска. И эта симфония обязательно должна быть сыграна именно в этот день — 22 июня, именно на площадке возле Оперного театра», — подчеркнула Терешкова.

В НОВАТе комментировать эту ситуацию долго не соглашались, но позже разместили на своем сайте официальный ответ, согласно которому городские власти не соизволили уточнить, что на концерте будет звучать симфония Шостаковича и что на него приглашены ветераны, а организаторы даже не попытались конструктивно обсудить вопрос.

«В связи с тем, что вопрос о проведении концерта 22 июня около здания Новосибирского государственного академического театра оперы и балета вышел за рамки деловой переписки и широко обсуждается в прессе, дирекция НОВАТа считает нужным сообщить следующее: письмо департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в дирекцию НОВАТа датировано 10 июня; в письме предлагается «рассмотреть возможность установки сценической площадки на ступенях театра с 20 по 27 июня»; в письме нет ни одного слова о том, что в концерте 22 июня прозвучит 7-я симфония Д. Шостаковича и что на него приглашены ветераны Великой Отечественной войны; со стороны организаторов мероприятия не было никаких попыток конструктивно обсудить вопрос в рамках принятого делового регламента; с НОВАТом организаторы мероприятия общаются исключительно через прессу; наши коллеги из Новосибирской филармонии, которым предстоит выступить в концерте 22 июня, в НОВАТ вообще не обращались и о своем намерении выступить на ступенях театра нас не информировали», — отмечается в официальном ответе руководства театра. При этом подчеркивается, что подлинные исторические обстоятельства указывают, что «в Новосибирске исполнение 7-й («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича оркестром Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского 9 июля 1942 года проходило в ДК «Октябрьской революции».

В свою очередь, на сайте Новосибирской филармонии сказано, что 22 июня на площади перед Оперным театром в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Исполнение симфонии войдёт в программу «Международного Форума Мира», который пройдёт в Новосибирске 22 июня. Основным мероприятием Форума станет конференция городов, участие в которой примет мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, который так же подтвердил, что запланированное ранее мероприятие пройдет.

Было решено, что симфонический оркестр Новосибирской филармонии исполнит седьмую симфонию Шостаковича на площадке перед Оперным театром 22 июня. Мероприятие состоится в 20:00.

А вот к директору НОВАТа Анна Терешкова обратилась через прессу, подчеркнув, что ей «очень не понравился тон письма». «Это глупость или неуважение к истории города и к его ценностям. И вообще, почему в День памяти и скорби у нас идут премьеры (балет в тех действиях «Дон Кихот») В 10 метрах от колонн Оперного начинается муниципальная земля. За эти дни я изучила документы основательно. И знаю вплоть до сантиметра — где заканчивается земля оперного, а где начинается муниципальная территория. Мы будем запитываться электричеством от автономных генераторов. Но это классическое произведение все равно прозвучит там, где ему положено звучать», — подчеркнула она, добавив, что «Кехману, скажу: в следующий раз, пожалуйста, предупреждайте нас о своих накладках за полгода».

Сотрудник музея города, председатель Союза краеведов Ново-Николаевска — Новосибирска Константин Голодяев ИА REGNUM заявил, что в данной ситуации он поддерживает мэрию. «Я не разбирался в деталях этого конфликта, но считаю, что учитывая значимость данного дня и гениальность данной симфонии, руководство Оперного театра, который всё ещё наш, несмотря на привешенную ему собачью кличку, поступило бесчестно и гадко. Таким в Сибири не место. Хорошо, что мэрия не стала спорить с дураками, а просто подвинула площадку», — сказал он.

Отметим, что Седьмая симфония Шостаковича была создана с июля по декабрь 1941 года. Симфония названа «Ленинградская» и посвящена подвигу родного города композитора. Знаковым стало исполнение симфонии 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. Исполнение симфонии в Новосибирске состоялось 9 июля 1942 года: музыка прозвучала в исполнении находящегося в эвакуации оркестра Ленинградской филармонии под управлением легендарного дирижёра Евгения Мравинского.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета весной 2015 года после ухода с поста Бориса Мездрича, который был уволен из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», вызвавшей гнев местной православной общественности. Позже, несмотря на возмущения новосибирской общественности, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета из НГАТОиБ был переименован в НОВАТ.