Москва, 17 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 18 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в тексте документа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму VII созыва пройдут 18 сентября 2016 года по смешанной системе: 450 мандатов будут распределены между 225 кандидатами, идущими по партийным спискам, и еще 225 — среди одномандатников. В новый созыв Госдумы попадут кандидаты от партий, которые преодолеют пятипроцентный барьер.

Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что «будущая избирательная кампания должна стать доброй по своему характеру, внятной, достойной и этически чистой». «Я не оговорился, сказав об этике, поскольку культура политических дискуссий, предвыборных дебатов — есть часть нашей общей общественной культуры. И культура поведения депутата должна быть, конечно, основана на этике, и без этого депутат не может состояться как настоящий парламентарий», — уверен Нарышкин.