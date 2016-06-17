Улан-Удэ, 17 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Бурятии 17 июня зарегистрировано 10 действующих лесных пожаров на общей площади более 1,1 тыс. га в Баргузинском, Заиграевском, Прибайкальском, Северо-Байкальском районах, а также в Баргузинском заповеднике. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

pixabay.com Огонь в лесу

За прошедшие сутки наземная группировка ликвидировала пять очагов на общей площади более 47 га в пригороде Улан-Удэ, Селенгинском, Кижингинском, Мухоршибирском районах. В Селенгинском районе пожар потушен на территории Улан-Удэнского военного лесничества на общей площади 6 га. В пригороде Улан-Удэ ликвидировано два очага. Один из них находился на территории танкового стрельбища, второй — возле кладбища «Южное».

По состоянию на утро 17 июня локализовано семь очагов на общей площади около 1,9 тыс. га в Кижингинском, Баргузинском, Еравнинском, Заиграевском и Хоринском районах.

В регионе лесные пожары ликвидируют 722 человека. Для тушения пожаров в Баргузинском заповеднике направлены дополнительные силы парашютистов-пожарных авиалесоохраны. Для ликвидации пожаров применяется 112 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Для патрулирования и передислокации парашютистов-пожарных авиалесоохраны применяются самолеты Р2006Т, Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-8. Также для тушения очагов в Кижингинском и Прибайкальском районах применялся самолет Бе-200, который произвел пять сливов воды общим объемом 36 тонн.

Уточняется, что за прошедшие сутки было обнаружено четыре очага на общей площади более 420 га в Кижингинском и Селенгинском районах, а также в пригороде Улан-Удэ. Очаг в Кижингинском районе локализован, остальные были оперативно потушены.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 387 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 95 тыс. га. «В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 47,56%, пройденная пожарами площадь уменьшилась на 71,44%», — подытожили в правительстве Бурятии.

Напомним, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), 16 июня в реионе было зарегистрировано 17 действующих пожаров на общей площади более 1,4 тыс. га в Баргузинском, Заиграевском, Еравнинском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. В том числе три пожара было зарегистрировано в Баргузинском заповеднике, все они начались из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МЧС, Бурятия является регионом с наиболее сложной лесопожарной обстановкой. В лесах республики введен режим чрезвычайной ситуации. По фактам природных пожаров возбуждено более 30 уголовных дел.