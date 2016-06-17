Екатеринбург, 17 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. На Урале в водоёмах вновь гибнут дети. Трагические случаи произошли в Свердловской и Челябинской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Golfer Река. Быстрая вода

Так, в начале июня на водохранилище под свердловским Качканаром погиб 10-летний мальчик. А в середине июня 9-летний мальчик погиб в реке Тура, сообщили в полиции.

А под челябинским Чебаркулем утонул 7-летний мальчик.

Кроме того, гибнут и взрослые уральцы. Трагические случаи зафиксированы в Югре, в Пермском крае и в других регионах.

Спасатели в очередной раз призывают соблюдать осторожность. Также они не рекомендуют купаться в местах, которые для этого не предназначены.