Якутск, 17 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Верховный суд Якутии не удовлетворил кассационную жалобу бывшего депутата и экс-президента компании «Саханефтегаз» Афанасия Максимова, который апелляционным решением инстанции был приговорён к 3 годам 2 месяцам лишения свободы за хищение векселя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Верховного суда республики, осуждённой просил пересмотреть апелляционный приговор, которым с него снимались обвинения в уклонении от уплаты налогов, а приговор был вынесен за мошенничество.

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Аналогичную кассационную жалобу подавали проходившие также по делу Максимова экс-гендиректор ЗАО «Сунтарнефтегаз» Игорь Чикачев и генеральный директор ЗАО «Витимская нефтяная компания» и ООО «Ленанефтегазстрой» Игорь Пахомов. Первый, напомним, был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, второй — в мошенничестве.

Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу об отказе в передаче кассационных жалоб осуждённых и их адвокатов для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции — президиуме Верховного суда республики. В инстанции такое решение объяснили тем, что существенных нарушений уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, при проверке судебного решения, принятого в отношении осужденных Афанасия Максимова, Игоря Пахомова и Игоря Чикачёва, не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционным приговором Верховного суда республики отменено решение Якутского городского суда, принятое в октябре 2014 года. В итоге Афанасий Максимов оправдан по статье 199.2 УК РФ: сокрытие им налогов не подтвердилось. Отбывать срок он будет за мошенничество, проявившееся в хищении векселя.

Проходившего вместе с ним по делу экс-гендиректора ЗАО «Сунтарнефтегаз» Игоря Чикачева также оправдали по статье 199 УК РФ (сокрытие налогов) с правом на реабилитацию. Тем не менее, он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, но отбывать его не придется: истек срок давности.

Генеральный директор ЗАО «Витимская нефтяная компания» и ООО «Ленанефтегазстрой» Игорь Пахомов признан решением Верховного суда республики виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев со штрафом в размере 600 тысяч рублей.