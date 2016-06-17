Каракас, 17 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В мае 2016 года Венесуэла добыла рекордно низкие объемы нефти за 13 последние лет, сообщает El Nacional, ссылаясь на данные ОПЕК.

lapatilla.com Добыча нефти в Венесуэле

За прошедший месяц Венесуэла добывала по 2,37 млн баррелей в сутки, что на 120 тыс. баррелей в день (4,8%) меньше, чем в апреле. Этот показатель является самым низким с 2003 года. Однако тогда в стране происходила масштабная забастовка нефтяников, которая стоила государству более $4 млрд.

Сегодня же сокращение производства связано с падением инвестиций в отрасль, а также с проблемами в обслуживании проектов и нехваткой оборудования. В целом. по сравнению с среднесуточным уровнем добычи декабря 2015 года в 2,59 млн баррелей за последние пять месяцев 2016 года производство «черного золота» в этой латиноамериканской страной снизилась на 8,5%.

Сокращения производства венесуэльской нефти за первый квартал текущего года составило 12%, то есть упало до 2,53 млн баррелей в сутки. В свою очередь, местный эксперты нефтяной отрасли и профсоюзные лидеры заявляют, что уменьшение добычи нефти делает бесполезным финансовый эффект от повышения стоимости «черного золота».

Кризис в Венесуэле не мог не затронуть также нефтяного гиганта — PDVSA. Компания сейчас пытается спастись от банкротства. Недавно руководство PDVSA сообщило о планах по выпуску векселей на $2,5 млрд для оплаты задолженности перед сервисными компаниями. По разным данным, долг компании оценивают в сумму от $7 до $21 млрд.

В настоящее время Венесуэла находится на грани экономического коллапса, за который львиную долю ответственности несет правительство страны.

