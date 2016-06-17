Пекин, 17 июня, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции в Пекине официальный представитель оборонного ведомства Китая прокомментировал новость, распространенную японскими СМИ, о вторжении корабля ВМС НОАК в территориальные воды Японии.

club.china.com Корабль ВМС НОАК Китая

По словам пресс-секретаря Министерства национальной обороны КНР, военный корабль действительно проплыл в непосредственной близости от японского острова Окинава, однако нарушения водных границ не было. Как отметили в министерстве, капитан судна действовал согласно полученным инструкциям и не нарушал принципы международного права, пишет «Чжунго жибао».

Представитель Минобороны КНР призвал японских коллег и журналистов избегать спекуляций вокруг законных действий китайского флота и сосредоточится на достоверном освящении вышеуказанных фактов. Власти Японии пока не прокомментировали заявление пресс-секретаря китайского оборонного ведомства.