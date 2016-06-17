Москва, 17 июня, 2016, 09:41 — ИА Регнум. В Москве установилась жаркая погода, однако из-за влияния на регион циклона здесь возможны кратковременные дожди и грозы, сообщают специалисты Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождливое лето в Москве

Днем в пятницу, 17 июня, столбик термометра в Москве покажет до +26…+28 градусов, погода облачная с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с, при грозе с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт.ст. В Подмосковье воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В субботу, 18 июня, в Москве будет еще теплее, ночью осадков не ожидается, днем облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, местами гроза.

Ночью температура от +17 до +19 градусов, днем — от +28 до +30 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с местами с порывами до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 июня, ночью от +17 до +19 градусов, днем — от +27 до +29 градусов. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2−7 м/с.