Волгоград, 17 июня, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В Волгоградской области формируется перечень лифтов в многоквартирных домах, которые должны быть отремонтированы. Однако пока средств на эти работы в бюджете нет. Как сообщили ИА REGNUM в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов 17 июня, вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий в администрации рассматривается. Если он будет решен положительно и деньги на эти цели удастся изыскать, это позволит выполнить полный комплекс работ по замене еще 47 лифтов не только в Волгограде, но и в Камышине, Волжском, Городище.

(сс) kaisender Лифт

В настоящее время подходят к завершению работы по установке нового подъемника в доме № 9 по улице Голубятникова в Советском районе Волгограда. Объект будет сдан в эксплуатацию 20 июня. Это уже второй лифт, который обновили по данному адресу. Первый подъемник подрядная организация смонтировала и запустила в работу в конце 2015 года.

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Замена лифтов в Волгограде идёт со скрипом

До конца текущего года намечены работы по обновлению еще 14 объектов в Центральном и Краснооктябрьском районах города. Как пояснили специалисты, сейчас в волгоградском регионе в первую очередь подлежат замене подъемники, уже выведенные из строя как представляющие угрозу жителям.

Оплата замены лифтов идет как за счет бюджета, так и за счет собственников жилья. Доля софинансирования областной и местной казны составляет 80%, остальное доплачивают граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Волгоградской области в многоквартирных домах оборудованы более 5,2 тысячи, свыше половины из которых уже отработали свой срок и полулежат замене. До 2020 года планируется обновить лифтовое оборудование почти в 780 домах.