Вашингтон, 17 июня, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг не намерен убивать Индиану Джонса в пятом фильме, сообщает The Hollywood Reporter.

theblaze.com Стивен Спилберг. Съемки Индианы Джонса

Пятый фильм о приключениях археолога-авантюриста выйдет в прокат в июле 2019 года. К этому времени исполнителю главной роли Харрисону Форду исполнится 77 лет.

Стивен Спилберг сообщил о новой картине только то, что главный герой не умрет в конце и фильм обязательно понравится зрителям.

По сообщениям СМИ, сюжет новой ленты об Индиане Джонсе будет построен как продолжение «Королевства хрустального черепа».

Напомним, первый фильм об Индиане Джонсе зрители увидели в 1981 году, затем были сняты еще три сиквела. Картины пользовались зрительским успехом и получили положительные отзывы критиков. Их общий сбор в международном прокате составил почти $два миллиарда. Все четыре фильма были поставлены Стивеном Спилбергом.