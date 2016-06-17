Москва, 17 июня, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей не остались равнодушными к новости о запрете продаж в России контрацептивов британского производителя Durex.

(сс) Rainer_Maiores Ребенок. Новорожденный

В частности, одни блогеры шутят, что таким образом власти намерены улучшить демографическую ситуацию. Другие публикуют объявления о продаже презервативов Durex в хорошем состоянии, «без пробега по России».

Некоторые пользователи отмечают, что информация о запрете может быть своего рода рекламой данной продукции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор запретил продажу в России презервативов марки Durex из-за отсутствия регистрации, оформленной в установленном порядке.

Для возвращения на российский рынок производитель должен пройти необходимые регистрационные процедуры, в частности, токсикологические и технические экспертизы. В ведомстве развеяли опасения о возможном дефиците данного вида продукции, сообщив, что в России продается свыше 60 наименований презервативов.