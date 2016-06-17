Москва, 17 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Экскаватор упал в котлован на строительной площадке строящейся станции метро «Терёшково» на Боровском шоссе в Москве. Погиб один человек — водитель, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Стрельцова Наталья Строительная техника. Экскаватор

ЧП произошло 16 июня незадолго до полуночи. Обстоятельства случившегося уточняются.

Станция метро «Терёшково» («Говорово») находится на стадии строительства. Станция будет обслуживать жителей поселения Московский.