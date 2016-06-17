Москва, 17 июня, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Центробанк России (ЦБ РФ) с 17 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межрегионального банка реконструкции» (МБР-банк). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, уточняет ЦБ.

Так, МБР-банк допустил снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера, установленного законом «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, решение об отзыве лицензии у кредитной организации принято с учетом того, что банк не подал в Банк России ходатайство о смене своего статуса на статус небанковской кредитной организации.