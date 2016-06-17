Копенгаген, 17 июня, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Крупнейший золотой клад найден датскими археологами-любителями в одном из южных районов Ютландии, сообщает Национальный культурно-исторический музей в Копенгагене.

thelocal.dk Золотой браслет, найденный в одном из районов Ютландии

Трое кладоискателей нашли один серебряный и шесть золотых браслетов, выполненных в стиле «Йеллинг». Изделия относят к Х веку, их общий вес превышает 900 граммов.

Стоит отметить, что подавляющее большинство подобных кладов в основном состоит из серебряных украшений и монет. Ученые считают, что украшения принадлежали представителю высшей знати викингов, но не могут объяснить, почему богатства такого уровня оказались в земле.

С учетом того, что более ста лет назад в этом районе уже были найдены подобные предметы, археологи планируют организовать там более масштабные раскопки.

Напомним, до сего времени крупнейшим в Дании считался клад, содержавший 750 граммов золотых изделий. Он был найден в небольшом селе в юго-западной Ютландии.