Москва, 17 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Банком России с 17 июня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Межрегиональный банк реконструкции» («МБР-банк» г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центробанк

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что банк опустил снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственного капитала, установленного ФЗ «О банках и банковской деятельности».

В «МБР-банке» назначена временная администрация.

По величине активов «МБР-банк» занимал 600 место в банковской системе Российской Федерации