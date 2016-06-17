Москва, 17 июня, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и председателя Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, состоявшаяся накануне, 16 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была посвящена обсуждению взаимоотношений России и стран — членов Европейского союза (ЕС). О санкциях ЕС политики не говорили, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос, была ли на переговорах российского президента и председателя ЕК поднята тема санкций. «Как таковые санкции не обсуждались. Обсуждалась ситуация, когда фактически мы оказались в условиях замороженных отношений по линии России и ЕС», — ответил он.

Песков также отметил, что стороны понимают: не в их интересах состояние изоляции и вакуума. Нужно искать пути выхода из сложившегося положения.

«Один из российских участников переговоров говорил, что мы не сможем бизнес вести как обычно, но вести его придётся, надо искать точки соприкосновения, которые отвечают интересам стран ЕС и России», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель ЕК прибыл на ПМЭФ накануне, 16 июня. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Путин и Юнкер подняли на переговорах тему отношения Москвы и Брюсселя в энергетической сфере.

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