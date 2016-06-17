Петропавловск-Камчатский, 17 июня, 2016, 09:04 — ИА Регнум. На Камчатке стабилизирована ситуация с тундровым пожаром на севере региона — в Тигильском районе. Он сейчас не угрожает природному парку «Вулканы Камчатки» (Наследие ЮНЕСКО — прим. ред) и стадам оленей, обитающем в том районе, сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров.

nps.gov Тундровый пожар

По его словам, Лесоохрана приложила много усилий, чтобы ликвидировать основные очаги возгорания. «Ситуация осложнялась сильным ветром, засухой. Крупные реки, конечно, с водой, но остальная территория тундры очень сухая. Три недели солнце палит, температура воздуха выше плюс 20 градусов. Но большая часть работы уже на сегодняшний день выполнена, осталось довести дело до конца. Есть еще порядка 6−7 основных очагов возгорания, которые нужно ликвидировать», — сообщил Сергей Хабаров.

Он добавил, что сейчас угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, на тушении оставшихся очагов работают бригады лесоохраны при поддержке с воздуха вертолетом, оборудованным водосливным устройством. Кроме того, была предотвращена возможность перехода пожара в Тигильском районе на территории соседних районов. В том числе, нет угрозы для особо охраняемых природных территорий Быстринского района. Стада оленей также находятся вне опасности — оленеводы вывели их с выгоревших пастбищ.

Начальник департамента лесного хозяйства по ДФО Рослесхоза Александр Любякин отметил, что с точки зрения ущерба лесам, то он здесь минимален, поскольку большая часть территории — это тундра. «Промышленной древесины здесь также нет. Наиболее пострадали ягельники, которые являются основным кормом для оленей. Если бы не были приняты меры, то они могли выгореть еще больше. Правительство края обосновано приняло решение о необходимости тушения пожара, поскольку это жизненно важно для сохранения оленеводства», — отметил специалист.

По результатам облета территории было принято решение сохранить режим ЧС в лесах на территории Тигильского района, продолжить тушение оставшихся очагов возгорания.