Архангельск, 17 июня, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Архангельской области стартовала пора выпускных балов. В этом году по примерным подсчетам проведение не самого шикарного выпускного бала (банкет в ресторане, развлекательная программа не с ведущими, украшение зала, видео, фото съемка, подарки педагогам) обойдется в сумму чуть более 60 тысяч рублей. Кроме этого, необходимо приобрести наряд, сделать прическу. О том, сколько стоит выпускной в условиях экономического кризиса изучил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Так, ценник развлекательной программы начинается от 12 тысяч рублей. Самая дорогая — 30 тысяч рублей. Средний чек в ресторане — 1500 рублей с человека. Традиционное меню — сладости, нарезка, салаты, фрукты. Самое минимальное оформление зала, например, воздушными шарами — 3 тысячи рублей. Дорогого стоят услуги профессионального фотографа и оператора от 15 до 20 тысяч рублей. Также придется «скинуться» на подарки педагогам. Не стоит забывать и о внешнем виде. Так, прическа для выпускницы — от 1000 рублей, вечернее платье — от 3500 рублей, туфли — от 3000 рублей, костюм для выпускника — от 5000 рублей, обувь — от 3000 рублей.

«В этом году моя дочь заканчивается 11 класс. Деньги на проведение выпускного вечера начали собирать практически с сентября. В целом, сдали по 5 тысяч рублей, но траты еще предстоят. В классе у нас 21 человек, но на выпускной бал пойдут только те дети, которые сдали деньги. Официальная часть с вручением аттестатов состоится в школе», — сообщила председатель родительского комитета одной из архангельских школ Евгения Симонова.

В ресторанах города также отмечают снижение спроса на проведение выпускных банкетов, не востребованными остались сдаваемые в аренду лимузины. «Даже сейчас, когда до выпускного вечера осталось несколько дней без труда можно найти незанятый банкетный зал. В этом году мы специально разработали отдельно бюджетное меню, если можно так сказать. Стоимость на человека — около одной тысячи рублей, но желающих отметить выпускной в ресторане немного. В этом году их заменили на обычные пикники, прогулки по набережной», — отмечают рестораторы.

В этом году дни проведения выпускных вечеров определены. Это 17, 18, 24 и 25 июня. Никакого отдельного единого праздника для выпускников не запланировано. Всего в образовательных учреждениях Архангельской области получают образование более 120 тысяч детей. На территории региона действуют 360 общеобразовательных школ.