Москва, 17 июня, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Brent продолжает испытывать давление со стороны укрепившегося доллара. Градус напряженности в связи с британским референдумом растет, поэтому падение нефти носит довольно масштабный характер, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Масла в огонь подливают многочисленные статьи на тему возможного возвращения сланцевых проектов на рынок при текущих ценах на нефть. Напомним, что последний отчет от Baker Hughes показал прирост числа действующих буровых установок на 3. Если так, то достигнутые неделей ранее уровни могут стать временным потолком для Brent», — пояснила Афанасьева.

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«Однако стоит отметить, что вероятность дальнейшего падения котировок нефти очень мала. Как только со сцены уйдет фактор бегства из рисков, инвесторы с новыми силами попытаются войти в рынок покупками. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 48,80», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 17 июня, мировые цены на нефть впервые за неделю торгуются в «зеленой» зоне, поскольку инвесторы теперь менее опасаются итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.30 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 1,17% до $47,74 за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,82%, до $46,59.