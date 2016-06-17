Москва, 17 июня, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В правительстве Российской Федерации готовят поправки в ряд нормативных актов, которые позволят компаниям страны продавать продукты питания, алкогольные напитки и лекарства дистанционным способом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого зампреда правительства Игоря Шувалова.

Эдуард Мане. Бал в Фоли-Бержер. 1882

Предполагается, что часть вышеуказанных товаров либо все наименования можно будет реализовывать на территории страны через интернет, а также впоследствии экспортировать их в международных посылках.

Отметим, что в Минэкономразвития (МЭР) поддерживают продажу потребительских товаров дистанционным способом.

В ведомстве отметили, что «продвижение дистанционной торговли может положительно отразиться на уровне конкуренции на товарных рынках и стать одним из основных драйверов развития малого и среднего предпринимательства в будущем».

Напомним, что в настоящее время в Российской Федерации запрещена дистанционная торговля (подразумевающая наличие расстояния между покупателем и продавцом и включающая в себя интернет-торговлю) продуктами питания, алкогольными напитками и лекарствами.

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