Красноярск, 17 июня, 2016, 08:54 — ИА Регнум. В годовом отчете, представленном депутатам Законодательного собрания Красноярского края, заместитель председателя краевого правительства Юрий Лапшин подробно осветил ряд вопросов из области транспорта.

nasa.gov Норильск, Россия

Одним из наиболее актуальных вопросов этой сферы является строительство четвертого моста через Енисей, а ввод моста в эксплуатацию стал одним из главных событий 2015 года. Ход строительства вызвал большое количество нареканий, ряд дорожных развязок до сих пор не построены, потенциал переправы не используется на полную мощность.

«Заксобрание проголосовало за закон края об изменении статуса проекта по левобережной развязке по улице Волочаевской. Изменение статуса на региональный. Это достаточно большая, сложная, амбициозная задача, с которой мы должны справиться в ближайшие два года», — подчеркнул Лапшин, добавив, что запуск в полном объеме четвертого мостового перехода и развязок поможет решить проблему сложной дорожной ситуации в центре Красноярска.

Он также рассказал о реализации проекта строительства автодороги Епишино — Северо-Енисейский. По словам вице-премьера, этот проект во многом позволит облегчить работу одного из крупнейших налогоплательщиков Красноярского края, компании «Полюс Золото». «И эту дорогу мы используем как полигон для отработки новых технологий. Мы хотим использовать дорогу как можно дольше. Поэтому будем применять технологию мембранных полимерных материалов», — отметил он.

Итоги этой работы предполагается подвести в конце года.

Как рассказала ИА REGNUM главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ пресс-службы краевого правительства Екатерина Политик, депутаты отдельно заострили внимание Лапшина на вопросе реконструкции аэропортов «Алыкель» и «Емельяново».

«Они обратили внимание на то, что это стратегически важные объекты, и ход работ необходимо держать на контроле. Вице-премьер ответил, что по норильскому аэропорту «Алыкель» существует трехлетний план реконструкции, что перерыва в полетах не будет, но со следующего года в Норильск будут летать суда малой авиации — самолеты АТР и АН-24, потому что часть полосы подлежит реконструкции, и, соответственно, взлетно-посадочный путь уменьшится», — сказала собеседница ИА REGNUM.

«В Норильске — федеральный заказчик, пришлось подключаться всем, включая депутатов Государственной Думы, чтобы оставить эти ассигнования в бюджете РФ, в госпрограмме. Все эти вопросы решили. На сегодняшний день контракт отторгован, заключен, начаты работы», — заявил Лапшин.