Оренбург, 17 июня, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Тоцкого полигона будущие офицеры из девяти стран ближнего и дальнего зарубежья под руководством инструкторов Центрального военного округа впервые провели боевые артиллерийские стрельбы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 17 июня в пресс-службе Центрального военного округа.

пресс-служба Центрального военного округа На Тоцком полигоне Оренбургской области прошли учения с участием иностранцев

Стрельбы длились в течение трех дней. Сержант Соломон Фергесса из Эфиопии признался, что при получении теоретических знаний отдельные вопросы оставались непонятными. Когда же теория начали применять на практике, то пробелы в знаниях устранились.

Стрельба на полигоне велась прямой и полупрямой наводками по не движущимся целям из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 82-мм минометов «Поднос». Практические занятия завершились 17 июня показными боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», гаубиц «Мста-Б» и самоходных артиллерийских орудий «Хоста».

Младший лейтенант Пеа Кэп из Камбоджи после учений на полигоне отметил: «У России сильная армия, поэтому мы приехали сюда».

В сборе приняли участие около 50 курсантов специального факультета Пензенском филиала Военной академии материально-технического обеспечения из Казахстана, Киргизии, Камбоджи, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Таджикистана, Туркмении и Эфиопии.

По словам начальника лагерного сбора полковника Владимира Шмелькова, курсантам нравятся стрельбы: «Они впервые проводят стрельбы, хоть они и курсанты технического инженерного вуза, но тем не менее любой курсант, который должен обслуживать военную технику, готовить её стрельбе, в том числе должен знать как она работает, как она эксплуатируется».

Стоит отметить, что подобные учения стали традиционными. В июне 2014 года участниками мероприятия на Тоцком полигоне стали 30 представители армий из 24 зарубежных стран. В 2015 году в летних учениях участвовали также курсанты иностранных армий и курсанты специального факультета Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения. Число участников боевых стрельб в ЦВО не сообщали.