Москва, 17 июня, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Несмотря на внушительное падение нефти, USD/RUB даже не сделала попыток вырваться из устоявшегося диапазона 63,00 — 66,00, что говорит о снижении корреляции рубля и Brent на ближайшее время. Скорее всего, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль сыграли и позитивные комментарии со стороны официальных лиц, полученные в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Появилось понимание, что Запад готов вести диалог с Россией, что подтвердилось словами главы Еврокомиссии. Рынок тут же воспринял это как рост шансов на отмену санкций, а, значит, у рубля появился дополнительный фактор поддержки. Кроме того, стоит помнить, что впереди налоговый период, который традиционно характеризуется повышенным спросом на рубль», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: «Рублю предстоит отыграть негатив нефти»

«Таким образом, не исключены попытки движения к нижней границы обозначенного диапазона в течение ближайших дней при условии стабилизации цен на нефть», — считает эксперт.

Читайте также: «Курс может снизиться до 63 рублей за доллар»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России разнонаправленно изменил курсы валют на 17 июня. Курс евро увеличен на 30 копеек и составил 74,24 рубля. Курс доллара снижен на пять копеек до 65,86 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 1,17% — до 47,74 доллара за баррель.