Вашингтон, 17 июня, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В районе острова Десепшн из состава архипелага Южных Шетландских островов недалеко от Антарктиды пользователи Google Map обнаружили фотографию морской поверхности, на которой движется нечто, напоминающее огромное существо 120-метровой длины, сообщает Daily Mail.

Google Earth Неизвестное морское существо на картах Google

Интернет-пользователи считают, что среди пены водного всплеска видны голова и тело живого существа. Некоторые видят в нем плезиозавра, ископаемого морского ящера юрского и мелового периодов, а многие считают, что в объектив попал легендарный кракен — мифическое морское чудовище исполинских размеров.

Учёные считают, что даже гигантские кальмары не могут превышать тридцатиметровой длины, однако неопознанный объект, запечатленный на фотографии, в несколько раз превышает эти габариты.

Фото может оценить любой желающий, набрав в Google координаты 63° 2'56.73"S 60°57'32.38"W и переключившись в режим спутниковых карт.