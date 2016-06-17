Петропавловск-Камчатский, 17 июня, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Чем ближе к выборам, тем политическая ситуация на Камчатке, как и по всей стране, становится все более «горячей». Активных агитационных кампаний пока не идет — эксперты считают, что «Единая Россия» ждет своего съезда в конце месяца, а остальные берегут свои малые силы. При этом в регионе время от времени происходят небольшие скандалы и уже распространяются различные слухи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловск-Камчатский

Так, например, бывший губернатор региона Михаил Машковцев, который еще несколько месяцев назад заявил о своем желании баллотироваться в Госдуму от Камчатки, вынужден опровергать слухи о снятии своей кандидатуры.

«Я однозначно буду участвовать в выборах в Государственную думу по одномандатному округу в Камчатском крае. Буду представлять партию «Коммунисты России». Возможно, я также возглавлю список «Коммунистов России» на выборах в краевое Заксобрание. Но этот вопрос пока еще обсуждается», — приводит слова политика агентство «Кам24».

Тем временем местная ячейка ЛДПР накануне объявила об исключении из своих рядов одного из самых своих активных политиков на Камчатке — депутата регионального парламента Сергея Голубева. Он ранее был осужден за подделку документов и невыплату зарплаты, но освобожден из-за истечения сроков давности и по амнистии. «Решение об исключении из партии человека обвиненного в трех преступлениях назрело уже давно. ЛДПР, в отличие от некоторых других партий, категорически не терпит в своих рядах нечистоплотных людей. Голубеву было предложено добровольно выйти из партии. В противном случае его ждало исключение с позором. Соответствующее заявление от Голубева координационный совет рассмотрел сегодня. Сегодня же он единогласным решением всех 11 членов совета исключен из рядов ЛДПР», — сообщил координатор отделения ЛДПР на Камчатке Валерий Калашников.

Как сообщило «КамИНФОРМ», в своем заявлении на исключение из партии, Сергей Голубев обвинил своих коллег в «предательстве интересов населения Камчатского края». При этом политик местным СМИ заявил, что намерен участвовать в выборах 18 сентября и вновь баллотироваться в Законодательное собрание Камчатки.

Непростая ситуация с выборами в региональный парламент складывается и в закрытом городе подводников — Вилючинске. Как сообщило «Камчатка-Информ», кандидаты написали заявления о своем несогласии участвовать в выборах по партийному списку, который возглавляет Лев Бойцов. Ожидалось, что он, как лидер праймериз, пойдет на выборы по одномандатному округу. Но бывший сенатор и последний долгожитель в камчатском парламенте, почему-то не решился избираться в качестве одномандатника и заявил, что намерен пойти по «сложному» пути — по партийным спискам.

Источники корреспонденту ИА REGNUM в местном отделении «Единой России» по этому поводу сказали, что окончательное решение остается за исполкомом, и партийцы должны будут его исполнить.

«В принципе ничего нового не происходит. Выборы приближаются — политики активизируются. Есть какие-то внутренние проблемы, но вот прям драки за место под солнцем, как-то не особо намечается. Интересный расклад может быть по выборам в Госдуму, если Машковцев все-таки идет. Он будет хорошим противником для Ирины Яровой от «Единой России», — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Андрей Веськин.