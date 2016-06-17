Токио, 17 июня, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Астрофизики из Швеции, Великобритании, Германии и Японии обнаружили галактику, в которой относительная доля кислорода всего в десять раз меньше, чем у Солнца. О результатах их исследования сообщают издания Science и EurekAlert.

nao.ac.jp Галактика SXDF-NB1006−2. Зеленый цвет указывает на ионизированный кислород, фиолетовый показывает распределение ионизированного водорода

Галактика SXDF-NB1006−2 находится на расстоянии 13,1 миллиарда световых лет от Земли. Она была обнаружена в 2012 году японским телескопом Subaru, после чего в июне 2015 года была подробно исследована обсерваторией ALMA (Atacama Large Millimeter Array).

Если при помощи телескопа Subaru в галактике обнаружили излучение от водорода, то второе исследование выявило излучение от частиц пыли и ионизированного кислорода. Оказалось, что ученые открыли самую далекую галактику, содержащую кислород, и показали, что в такого рода системах почти нет космической пыли.

Дефицит пыли и углерода позволяет излучениям проникать внутрь галактики и ионизировать ее материю. Отсутствие пыли в SXDF-NB1006−2 астрофизики объясняют возможным взрывом сверхновой звезды или отсутствием холодных плотных облаков в межзвездной среде.

Исследование этой галактики позволит ученым получить более подробные данные о периоде развития Вселенной, получившем название «Темные века» и длившемся от 0,38 до 550 млн лет после Большого взрыва. Космос тогда был заполнен водородом, гелием и литием, исходящим от них излучением, а также реликтовым свечением. Звезд и планет в этот период еще не существовало.

Темные века сменились эпохой реионизации, когда образовывались первые звезды и их скопления, излучение от которых ионизировало водород. Астрофизики считают, что галактика SXDF-NB1006−2 хорошо иллюстрирует этот период.