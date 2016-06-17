Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 08:13 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин и глава Еврокомиссии (ЕК) Жан Клод Юнкер обсудили отношения Москвы и Брюсселя в энергетической сфере. Тема санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России не затрагивалась. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Жан-Клодом Юнкером

«Энергетика обсуждалась, а санкции не обсуждались. Обсуждалась ситуация, когда фактически мы оказались в условиях замороженных отношений по линии России и ЕС», — сказал Чижов.

Чижов пояснил, каково отношение ЕК к проекту «Северный поток-2»: единого мнения пока нет, продолжается дискуссия. Разногласия в основном касаются третьего энергопакета.

«Мы считаем, что одна из двух позиций, существующая в Евросоюзе, правильная, а другая неправильная», — сказал Чижов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня Юнкер прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для налаживания диалога с Россией. Он заявил, что будет «наводить мосты».