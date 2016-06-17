Пекин, 17 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Третьей городской больнице Пекина успешно завершилась операция по имплантации нескольких позвонков. Китайские хирурги заменили пораженные участки позвоночника пациента на 19-см протез, созданный с помощью 3D-принтера.

oa.zol.com.cn Протез, созданный с помощью 3D-принтера

«Проведя подробное изучение истории болезни пациента, мы с коллегами пришли к выводу, что необходимо срочное хирургическое вмешательство. С помощью 3D-принтера был создан протез, который и заменил поврежденные позвонки», — сообщил журналистам главный хирург ортопедического отделения больницы Лю Чжунцзюн.

Врачи отмечают, что протез уже начал приживаться, в настоящее время пациент находится в стабильном состоянии. Операция по пересадке участка позвоночника заняла более 6 часов, пишет «Наньцзао жибао».

19-см протез, созданный из композитных материалов, полностью повторяет пораженный болезнью участок позвоночника пациента. Благодаря уникальной операции мужчина, испытывавший ранее ужасные боли в спине, сможет снова самостоятельно передвигаться.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 г. кардиохирурги одной из больниц провинции Цзилинь успешно провели операцию на открытом сердце у девятимесячного ребенка, используя 3D-модель оперируемого органа.