Москва, 17 июня, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Экс-руководитель ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев, обвиняемый в крупной растрате при строительстве космодрома «Восточный», освобожден из-под стражи. Такое решение, как сообщает «Коммерсантъ», принял Московский городской суд (Мосгорсуд).

roscosmos.ru Космодром «Восточный»

В ходе заседания суд установил, что 12-месячный, то есть предельный, срок содержания Ярцева под стражей истек еще 27 января 2016 г, в связи с чем решил, что мужчина «подлежит немедленному освобождению».

В феврале 2014 года следственный отдел СКР возбудил уголовное дело о хищении финансовых средств, выделенных на строительство монтажно-испытательного корпуса для ракет-носителей на космодроме «Восточный».

«В течение года это дело расследовалось в отношении неустановленных лиц, — говорится в сообщении. — В январе 2015 г. по обвинению в мошенничестве арестовали бывшего руководителя ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрея Ярцева, покинувшего свою должность в 2013 году».