Якутск, 17 июня, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Качество воды в Якутске существенно отклоняется от установленных нормативов. Так выглядит ситуация, если рассматривать её в предоставленных региональным управлением Роспотребнадзора в цифрах: допустимый показатель мутности превышен в 3 раза, цветности — в 2,7 раза. В надзорное ведомство за 1,5 года поступило более 150 жалоб на плохое качество водопроводной воды. В отношении допустивших отклонение от нормативов лиц ведётся 7 административных расследований, с виновных взыскан 1,25 млн рублей штрафов, а на решение проблемы понадобиться не менее 4 миллиардов рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным управления Роспотребнадзора Якутии на 16 июня качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по органолептическим показателям цветности и мутности. Цветность достигает 54 градусов при нормативе не более 20 градусов, мутность — до 5 мг/л при норме не более 1,5 мг/л. И это притом, что в целях улучшения качества водопроводной воды в Якутске АО «Водоканал» в 2014 — 2015 годы углублял дно реки Лена в районе водозаборных сооружений (на эти работы было потрачено 33,6 млн рублей), а в начале июня 2016 года задействована новая плавучая насосная станция.

Но для того, чтобы жители Якутска ощутили результаты работы по улучшению качества водопроводной воды, необходимо вложить почти 4 млрд рублей из бюджета. На эти деньги «Водоканал» собирается строить водоочистные сооружения на водозаборе Якутска, которые, как предполагается, приведут к увеличению его мощности до 110 тысяч кубометров в сутки.

В Роспотребнадзоре эти действия называют кардинальной мерой улучшения качества воды, однако депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин придерживается другого мнения. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил, что фактически на эти деньги будут строить водозабор на сухом месте, а затем настраивать реку. «Водоканалу дали эти деньги, и ему их нужно освоить», — пояснил парламентарий. Он недоумевает, почему жители Якутска испытывают проблемы с водой, живя при этом на огромной реке.

Гаврил Парахин уверен: для того чтобы кардинально решить проблему низкого качества водопроводной воды в Якутске, необходимо переносить водозабор на другое, более водное, место — например, в Кангалассы. Эти мероприятия обойдутся в 2 раза дороже (около 8 млрд. рублей), зато их результат будет гарантирован, а вариант, что та же проблема снова возникнет через пару лет, так как русло реки Лена меняется — исключён. Депутат предлагает совместно обсудить эту проблему, собрав на заседании представителей Ленского пароходства, управления ЖКХ, Водоканала, ответственных чиновников. Гаврил Парахин считает, что нужно всё еще раз обдумать, и пока не начинать строительство нового водозабора на прежнем месте. Однако по данным Роспотребнадзора, подготовительные работы по строительству водоприёмного ковша уже запущены.

А пока жителей Якутска призывают не пить водопроводную воду, покупать бутилированную, либо устанавливать фильтры, и своевременно их менять. Кстати, по данным Роспотребнадзора, желающих продавать чистую воду вполне достаточно: в городе работают 11 цехов по производству 12-ти наименований бутилированной воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Роспотребнадзор республики подал иск в защиту жителей Якутска с просьбой признать действия АО «Водоканал», снабжающего горожан некачественной водой, противоправными. Надзорное ведомство выиграло суд, и теперь управляющие компании должны выплатить горожанам стоимость перерасчета за некачественную питьевую воду, неустойку в размере 3% за каждый день просрочки, моральный вред, а также штраф в размере 50% суммы перерасчета и госпошлину. Между тем, в управляющих компаниях Якутска горожанам под разными предлогами отказывают в выплате компенсаций, а «Водоканал» обратился к людям с просьбой не просить назад деньги, потраченные на оплату некачественной водопроводной воды. Роспотребнадзор рекомендует жителям Якутска взимать компенсации через суд, но пока компенсации получили только трое.