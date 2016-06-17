Сеул, 17 июня, 2016, 07:44 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи более 70 человек приняли участие в конкурсе бездельников, сообщает Vice.

Брейгель Питер Старший. Гравюра. Страсти. Лень. 1558

По условиям соревнований, участники в течении 90 минут должны были ничего не делать, не разговаривать по телефону, не следить за временем, не спать и не разговаривать, сохраняя при этом ровный пульс. Желающие сходить в туалет или попить воды должны были предупредить организаторов, подняв специальную карточку.

Конкурс проводится с 2014 года. Он был придуман художницей Вупс Ян, испытывавшей сильную тревогу, оставаясь без дела.

По словам Вупс Ян, на участие в конкурсе претендовали более двух тысяч человек, но она отобрала самых достойных. Победителем стал рэпер Шин Нио-Сеоб, сохранивший за 90 минут ровный пульс. Мужчина признался, что долго тренировался дома.