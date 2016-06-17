Владивосток, 17 июня, 2016, 07:37 — ИА Регнум. В морском порту Владивостока в бухте Золотой рог произошел разлив мазута, сообщает пресс-служба Тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора.

Andshel Бухта Золотой Рог. Владивосток

«Разлив мазута произошел на судне ББС-5 (ПАО «ДВМП») в результате внутрисудовых перекачек топлива, — говорится в сообщении. — Количество разлитого в акваторию б. Золотой Рог устанавливается».

В сообщении ведомства говорится, что сотрудники специальных служб установили боновые заграждения вокруг места сброса мазута, однако пленка нефтепродуктов и фрагменты мазутных пятен распространились на значительную площадь акватории бухты Золотой Рог — от рыбного порта до набережной Цесаревича.

«Для ликвидации последствий разлива мазута будут задействованы специализированные суда-нефтемусоросборщики», — отмечается в сообщении.

По факту разлива мазута с судна ББС — 5 проводится административное расследование.