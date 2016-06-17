Новосибирск, 17 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Сложная ситуация в строительной отрасли, недостаточно высокая заработная плата, рост цен — таковы показатели социально-экономического развития Новосибирской области в 2015 году согласно докладу министра экономического развития Ольги Молчановой. Как заявили ИА REGNUM в законодательном собрании, отчет Молчанова представила депутатам комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 16 июня.

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Согласно документу, в 2015 году валовый региональный продукт составил 997,6 млрд рублей. И с одной стороны, произошло увеличение показателя — он вплотную приблизился к триллиону рублей, но только произошло это за счет роста цен. Индекс валового регионального продукта составил 97,8%.

Серьезное падение в прошлом году зафиксировано в строительной отрасли. Показатель работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 65,8% при плане в 103,2%. Отсюда и снижение индекса инвестиций в основной капитал на душу населения — 56,9 тыс рублей при плановом показателе 70,9 тыс рублей. «Несмотря на то, что в 2015 году был большой ввод в действие жилых домов — 2588 тысяч квадратных метров, это нас не спасло, поскольку мы закончили многие крупные проекты в предыдущие годы. Поэтому задача привлечения инвестиций для нас, безусловно, является основной», — отметила министр.

Выросли в 2015 году показатели по промышленному производству (100,8%), по производству продукции агропромышленного комплекса (104,5%). По сельскому хозяйству, согласно отчету, регион не только перекрыл падение 2014 года, «но и существенно прирос в этом направлении».

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике в 2015 году — 1342,2 тыс человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 28 105 рублей, что на 1204 рубля меньше запланированного показателя. При этом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения на 1205 рублей больше плана и составила 10 425 рублей.

Ольга Молчанова отметила, что рост численности населения Новосибирской области несмотря ни на что остается постоянным. «Численность населения уже превысила 2750 тыс. человек. При этом у нас положительное сальдо естественного прироста и миграционного прироста. Хотя миграционный прирост снижается, тем не менее, он остается очень высоким. Много людей к нам приезжает — их примерно в два раза больше, чем тех, кто уезжает. Это характерная черта для Новосибирской области. Других таких регионов в Сибирском федеральном округе нет. Мы остаемся точкой притяжения», — считает министр экономического развития Новосибирской области.

«Сегодняшнее состояние экономики области требует улучшения инвестиционного климата и усиления работы с конкретными налогоплательщиками, в том числе по повышению заработной платы. Поэтому антикризисные меры, которые предлагает правительство, будут продолжены», — заключила Молчанова.

А вот заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко считает, что в Новосибирской области сохранились как позитивные, так и негативные тенденции: «В целом социально-экономические процессы, происходящие в Новосибирской области, повторяют среднероссийские тенденции развития, за исключением промышленного производства, которое в Новосибирской области растет, в то время как по стране наблюдается снижение этого показателя», — отметила депутат, заявив, что в будущем особое внимание стоит уделить реализации мероприятий, направленных на развитие строительной отрасли, привлечение инвестиций, активизацию деятельности органов государственной власти области по привлечению средств из федерального бюджета и частных инвестиций на реализацию инвестиционных проектов региона.