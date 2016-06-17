Пекин, 17 июня, 2016, 07:10 — ИА Регнум. Комиссии по борьбе с коррупцией в армии следят за использованием служебных машин офицерами НОАК с помощью национальной спутниковой системы Beidou. В настоящее время на все служебные автомобили активно устанавливаются специальные датчики, благодаря которым в любой момент можно точно определить местоположение транспорта.

kr.forwallpaper.com Спутниковая система

В случае, если служебный автомобиль отклонится от запланированного маршрута, инспекторы по борьбе с коррупцией могут привлечь к ответственности офицера, по чьей вине транспорт используется в личных целях. Это поможет сократить государственные расходы на топливо и обслуживание служебного автопарка, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, ряд специалистов считает, что установка датчиков слежения, интегрированных с системой Beidou, может помочь определить источник утечек секретной информации и вычислить офицеров, сотрудничающих с иностранной разведкой.

Навигационная система Beidou, создание которой началось еще в 1994 г., задумывается как альтернатива американской системы GPS. По планам китайских ученых, к 2020 г. работу системы будут поддерживать более 40 спутников. Таким образом BNSS превратится в навигационную систему с глобальным охватом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 марта состоялся успешный запуск ракеты-носителя с 22-м спутником системы Beidou Navigation Satellite System (BNSS).