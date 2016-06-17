Петропавловск-Камчатский, 17 июня, 2016, 06:43 — ИА Регнум. На Камчатке судебные приставы из-за различных долгов выше 10 тысяч рублей запретили выезд за границу почти 4 тысячам жителям региона. Их общий долг, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM судебные исполнители, составляет 1,9 млрд рублей.

Долг

По традиции, больше всего должны нерадивые родители, которые не платят алименты на содержание своих детей. Таких 1,6 тысяч человек. На втором месте кредиты, они не выпустят из России 640 камчатцев. Свыше 500 неплательщиков коммунальных услуг так же не смогут отправиться в теплые страны. Из-за неоплаченных штрафов ГИБДД за границу не поедут более 300 граждан.

«Остальные «невыездные» — неплательщики по исполнительным производствам различных категорий», — добавили приставы.

По словам приставов, активно гасят долги, узнав об ограничительных мерах, только те, кто ездит за границу. Таковых с начала года на Камчатке около 300 человек — те, кто полностью погасил свои долги и теперь может выехать за пределы РФ.