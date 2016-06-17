Абакан, 17 июня, 2016, 06:37 — ИА Регнум. В Абакане Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова закрывается на реконструкцию основного здания, построенного в 1965 году.

Пресс-служба министерства культуры Республики Хакасия Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве культуры, 18 июня сотрудникам библиотеки и волонтерам предстоит полностью освободить здание для проведения работ. «Самая большая ценность библиотеки — ее фонды (около 500 тысяч единиц хранения) — в очень короткое время будут перемещены на семь этажей пристройки. А вот на постоянные места они будут возвращаться по мере поступления оборудования и завершения строительных работ. Открытие библиотеки для читателей запланировано на декабрь 2016 года», — рассказали в Минкультуры.

В период реконструкции библиотека будет предоставлять свои услуги в удаленном режиме. Читателям доступна электронная библиотека, где представлено более 800 полноценных документов по истории, экономике, народному образованию, природе, культуре, искусству Хакасии, а также тексты художественных произведений писателей республики.

Как сообщили ИА REGNUM в библиотеке, помимо реконструкции старого здания продолжается строительство пристройки. Общая площадь здания библиотеки после сдачи в эксплуатацию составит более 5,5 тыс. кв. м.

Справка: Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова — центральная государственная универсальная библиотека Хакасии. Основана в 1925 году как уездная библиотека из фондов реорганизованных мелких ведомственных библиотек на базе избы-читальни с. Усть-Абаканское (сегодня это город Абакан). Ежегодно библиотека обслуживает около 20 тыс. человек и выдает более 500 тыс. экземпляров документов. Штат библиотечных работников — 64 человека.