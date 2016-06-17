Калининград, 17 июня, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Руководство Калининградской центральной библиотечной системы отказало местной писательской организации «Балтийское вече» в аудитории для презентации краеведческого издания, посвящённого 70-летию Калининградской области.

Калининградский писатель Герман Бич с изгнанными членами «Балтийского вече» на фоне портрета Чехова

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, накануне Русский литературно-творческий союз «Балтийское вече» пригласил журналистов и общественность в Центральную городскую библиотеку им. Чехова, чтобы осветить выход нового издания калининградского писателя Германа Бича «Послевоенный Калининград. Как это было».

Однако представителей писательского союза — около десятка пожилых людей — не пустили дальше фойе «Чеховки». Калининградцы, некоторые из которых являются первыми переселенцами в Калининградскую область, были возмущены, считая, что таким образом чиновники от библиотек сознательно препятствуют мероприятиям патриотической направленности.

Заведующая организационно-методическим отделом Калининградской центральной библиотечной системы Надежда Гридина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что у них отсутствует договор с «Балтийским вече» на предоставление муниципального помещения (автономное учреждение культуры «Калининградская централизованная библиотечная система» объединяет сеть муниципальных библиотек, включая в себя «Чеховку» и ещё 20 библиотек).

В свою очередь председатель «Балтийского вече» Владимир Белалов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что ранее союзу несколько раз предоставлялись помещения в «Чеховке» и других библиотеках, «и никакого договора не спрашивали».

Комментируя этот факт, Гридина сказала, что в последний раз им не понравилось, что на заседании «Балтийского вече» «громко ругали» писателя Бориса Бартфельда. «В нашей же стране свобода слова, или я что-то не понимаю?», — парировал Герман Бич.

Представители «Балтийского вече» объяснили, что критикуют писателя Бартфельда за откровенную пронемецкую позицию на посту председателя регионального отделения Союза российских писателей. Собеседники ИА REGNUM привели свежий пример — в мае в Калининграде подвели итоги областного литературного конкурса среди детей и подростков «Янтарное перо-2016», организованного в рамках проекта «Одаренные дети — будущее России».

Несмотря на то, что в 2016 году Калининградская область отмечает юбилей, и на тему 70-летия региона было немало патриотических работ школьников, главный приз конкурса получила ученица, написавшая о немецком прошлом — Кафедральном соборе. Сопредседателем «Янтарного пера-2016» являлся Бартфельд.

По словам Белалова, прошло два месяца с момента отправки письма региональному министру культуры Светлане Кондратьевой по поводу «выхолащивания библиотеками Калининграда патриотических слоёв общества», однако «ответа мы так и не получили».

ИА REGNUM представляет некоторые фрагменты книги Германа Бича «Послевоенный Калининград. Как это было» с несостоявшейся презентации:

«В 1948 году закончилось переселение немцев из Калининграда в Германию. В один из этих дней, я это постоянно вспоминаю, к нам в подъезд, а мы с братом стояли в нём и смотрели, как бредут немцы, вошла немка и со слезами на глазах попросила, умоляла дать немного хлеба для своих голодных детей. Это она говорила нам на ломаном русском языке. Я сбегал, позвал маму, и она, увидев эту несчастную женщину, отдала имеющуюся у нас тогда половину буханки хлеба, а та, в знак благодарности, после ухода, возвратилась и принесла, отдала нам прекрасные гнутые немецкие детские санки, на которых мы прокатались всё наше детство».

«Город после отъезда немцев стал пуст, безлюден. Мы ходили по подвалам, каморкам, закуткам, в которых раньше ютились немцы, смотрели на их скарб, на всё, что их окружало, что у них было, чем они жили, что они оставили. Уходя, они не разбили всё это, не сожгли, не уничтожили, но мы ничего не брали, грабить мы не могли, мы не были к этому приучены, нам казалось, что они скоро вернутся. Это, видно, всё же достоинство нашего поколения».

«Вот это последний дом, чудом сохранившийся во время английских бомбардировок 1944 года. Он был очень узким. В нём проживала семья, с которой мы приехали в теплушке в Кёнигсберг. Дядя Павел, будучи солдатом, потерял ногу. Он занимался раскопками в разбомбленных домах на острове, находил книги на русском языке и приносил нам. Так я всё детство читал изумительную книгу Александра Степанова «Порт-Артур».

«Мы, а это те, кто брал штурмом Кёнигсберг и остался жить здесь, кто является первым переселенцем и родился здесь, считает своим, родным и понимает правильно всю послевоенную историю Калининграда. А вот те, кто приехал сюда позже, частенько говорит, что этот город не наш, немецкий. Ему не понять нас — калининградцев».

«Наш край в том далеком 1946 году стал советским, и будет русским, потому что это мизерная плата за миллионы погибших за свободу своей Родины советских людей. Патриоты страны, советские люди выстроили наш Калининград, наш край, и он будет нашим городом навеки».