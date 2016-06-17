Пекин, 17 июня, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Промежуточный суд провинции Хэбэй вынес приговор сыну и жене бывшего главы Министерства общественной безопасности КНР Чжоу Юнкана, приговоренного к пожизненному заключению за взяточничество в особо крупном размере.

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44-летний сын экс-министра Чжоу Бин приговорен к 18 годам лишения свободы за получение взяток и проведение незаконных финансовых операций. Супруга бывшего высокопоставленного чиновника также признана виновной в получении взяток и приговорена к 9 годам колонии.

Кроме того, члены семьи Чжоу Юнкана оштрафованы на 350,2 млн юаней ($53 млн), а все их имущество будет передано государству, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе следствия было установлено, что родственники экс-министра, используя служебное положение Чжоу Юнкана, незаконно обогатились на 222 млн юаней. Сын и супруга высокопоставленного чиновника неоднократно получали взятки, дорогие подарки и проводили незаконные операции с недвижимостью.

Чжоу Юнкан с 2002 г. по 2007 г. занимал должность министра национальной обороны КНР. В конце 2013 г. Си Цзиньпин санкционировал расследование в отношении Чжоу Юнкана, в результате которого в марте 2014 г. экс-министр был взят под арест, а 11 июня 2015 г. приговорен к пожизненному заключению.