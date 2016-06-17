Горно-Алтайск, 17 июня, 2016, 06:01 — ИА Регнум. В Горно-Алтайске состоялось собрание, участники которого решили учредить движение «Эл Ийде». В мероприятии приняли участие государственные, общественные деятели, представители научно-творческой интеллигенции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Республики Алтай.

elkurultay.ru Создатели движения «Эл Ийде»

Председатель Государственного Собрания Иван Белеков, выступая на встрече, отметил, что на собрании присутствуют неравнодушные к истории, культуре своего народа и патриотично настроенные к своему государству люди. Спикер в своем выступлении затронул тему евразийства, активно обсуждаемую в последнее время во многих регионах страны, и напомнил, что в стенах республиканского парламента неоднократно проводились научно-практические конференции и другие мероприятия, посвященные данной тематике.

Присутствующий на собрании якутский режиссер Андрей Борисов, в свою очередь, отметил, что четыре года назад была оформлена система единого евразийского культурного пространства, но сейчас данная идея в Москве, Санкт-Петербурге начинает выхолащиваться. «Поэтому важно объединение снизу, — уверен он. — Необходимо объединяться, чтобы евразийское движение приобрело подлинно народную поддержку».

В Якутии действует движение под названием «Эл Иитэ». По словам Борисова, слово «эл» восходит к древнетюркскому. У якутов есть слово «ил», обозначающее некое общественное образование, вроде народа или государства. «Ии» обозначает обруч, который сдерживает доски вместе и делает из них бочку. У якутов есть еще понятие «иилиир киhи» — «тот, кто держит». «Иит» же означает на якутском не только «воспитай», но и «заряди». Заряжают, чтобы выстрелить. Вместе «эл» и «ии» означают — «держатель народа».

В этом названии, по мнению выступающего, сформулирована цель общественного движения, и оно созвучно слову «элита». Сейчас «элита» окружено больше отталкивающей аурой. «Народ знает о существовании олигархической бизнес-элиты, политической элиты, воровской элиты, — заметил Андрей Борисов. — То есть выходит, что основной смысл слова утрачен, поскольку потерял первоначальное значение. Тем более если исходить из понимания, что народ не любит вышеназванную элиту. Но ведь на французском, используя elite, говорили про лучших людей, которые радели за народ, государство и бога».

Режиссер считает, что движение должно получить новое, для многих неожиданное направление: разговаривать с народом в музыкальных, философских клубах, поэтических кафе или же в киноклубах. К его членам не должно быть требований по национальному или конфессиональному признакам, принадлежности к политическим партиям. «Эл Иитэ», — убежден Борисов, — должно стать средой для тех людей, которые своими небольшими идеями по крупицам создают опору для государства и народа. Оно должно выявлять внутренне свободных личностей, чья гражданская позиция отличается от сознания большинства, «заточенного» на потребление».

В поддержку создания движения выступили писатель Бронтой Бедюров, музыкант Александр Брехов, председатель Союза театральных деятелей Республики Алтай Светлана Тарбанакова, доктор филологических наук Тамара Садалова, доцент Горно-Алтайского государственного университета Михаил Паклин.

«Создание этого движения вряд ли как-то скажется на расстановке политических сил в регионе, в том числе и в преддверии выборов в Госдуму, — сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя создание «Эл Ийдэ». — Инициатор создания, лидер республиканских единороссов Иван Белеков, конечно, собирается в Думу, но опора в виде «Эл Ийде» ему не нужна — у него достаточно и других ресурсов для участия в выборах. С другой стороны, состав движения, на первый взгляд, сформирован именно из сторонников спикера».