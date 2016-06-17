Биробиджан, 17 июня, 2016, 05:51 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области остаются затопленными 35 жилых домов и 180 приусадебных участков. Жителей сел перевозят через подтопленные участки на высокопроходимых автомобилях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном МЧС. Отмечен спад воды в местных реках.

mchs.ru В ЕАО откачивают воду

Две недели проливных дождей в Биробиджане сделали свое дело — город превратился в «маленькую Венецию». Под водой дворы, дороги, дома и приусадебные участки. Есть такие территории, по которым можно передвигаться лишь на лодках.

«В ежедневном режиме работает оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в состав, которого входят, помимо спасателей, представители администраций муниципальных образований, правительства автономии, министерств и ведомств», — сообщили в МЧС.

По словам спасателей сегодня, 17 июня начался спад уровней воды по области, в том числе на реке Биджан. Также зарегистрировано падение уровня воды на реке Бира в Биробиджане на 16 см за сутки. Ожидается осушение подтопленных территорий Ленинского, Биробиджанского районов.

Продолжается отбор проб воды с питьевых колодцев в зонах ЧС специалистами Роспотребнадзора. Обследования показали, что они переполнены водой, но не затоплены.

При этом в Биробиджане два колодца опечатаны — в них обнаружили ротовирус. Население оповестили о необходимости использования только кипячёной или бутилированной воды. Вспышек инфекционных заболеваний в области нет. В целях дальнейшей дезинфекции территории в области имеются запасы дезинфицирующих средств.

Продолжаются работы по оказанию адресной помощи гражданам: транспортировке их через перемытые дороги, подвозу питьевой воды, психологической помощи.

В поселке Партизанский-2 откачивают воду три пожарно-насосные станции и две мотопомпы, также привлекаются службы коммунального хозяйства — автомобили «шамбо» в Биробиджане.

Комиссии продолжают обходы территорий и составляют акты по причиненному паводком ущербу.

Остаются отключенными от электроснабжения 8 подворий. Спасатели в течение дня помогут в перевозке энергетиков для обследования домов и возобновления электроснабжения.

Идет отсыпка затопленных дорог.

По прогнозу синоптиков на предстоящие сутки ожидается дальнейший спад уровней воды в реке Бира до 20 см и в реке Кирга до 10 см.

Всего, в настоящее время, для ликвидации паводка создана группировка с учётом резерва в составе 480 человек и 127 единиц техники, в том числе от МЧС России — 60 человек и 11 единиц техники, из них 2 плавсредства.