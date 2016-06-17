Чэнду, Китай, 17 июня, 2016, 05:49 — ИА Регнум. В Чэнду началось возведение нового международного аэропорта, таким образом, столица провинции Сычуань станет третьим городом в КНР, наряду с Пекином и Шанхаем, где одновременно функционируют сразу 2 аэропорта.

gulidoor.com Международный аэропорт Шуанлю́. Ченду. КНР

Новый международный аэропорт будет иметь 3 взлетно-посадочные полосы (ВПП), способные принимать лайнеры любого типа, в настоящее время решается вопрос о возведении еще 3 ВПП. Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать до 40 млн пассажиров и 700 тыс. тонн грузов ежегодно, пишет «Чжунго синьвэнь».

Уже существующий аэропорт Чэнду испытывает колоссальную загруженность. Согласно последним данным, в 2015 г. аэропортом в Чэнду воспользовались 42 млн пассажиров. Действующий аэродром занимает 4 строчку в списке самых загруженных аэропортов КНР, немногим уступая Пекину, Шанхаю и Гуанчжоу.

Стоимость проекта составляет 72 млрд юаней ($10,9 млрд). Работы будут завершены в 2019 г. В настоящее время решается вопрос о расширении действующего аэропорта. По расчетам специалистов, ежегодное увеличение пассажиропотока приведет к тому, что в 2020 г. услугами аэровокзала воспользуются 62 млн человек, в то время как операционная мощность комплекса не превышает 50 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало заявление, согласно которому в 2016 г. в авиационную инфраструктуру будет инвестировано 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Выделенные деньги будут потрачены на строительство 11 новых аэропортов, а также модернизацию 52 уже функционирующих аэродромов.