Якутск, 17 июня, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Якутский арбитражный суд вернул 54 заявления из 169-ти поданных в инстанцию с начала действия закона о банкротстве физлиц, который вступил в силу 1 октября 2015 года. Ещё 39 обращений пока оставлены без движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе арбитражного суда республики.

Ken Teegardin Банкротство

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По 14-ти таким делам судебное производство прекращено, 34 заявления пока находятся в стадии рассмотрения, и одно только поступило и зарегистрировано. Процедура банкротства проводится в отношении 27 жителей Якутии: реализуется имущество 19-ти должников и проводится реструктуризация долгов 8-ми.

Как пояснила пресс-секретарь арбитражного суда республики Вероника Угловская, суд оставляет заявление без движения, как правило, в случае, если заявитель представил не все документы. На то, чтобы их донести, даётся определённый срок, по истечении которого, если пакет документов не дополнен, суд возвращает заявление.

Причиной прекращения производства по банкротным делам становится, как правило, отсутствие средств, (имущества и доходов), достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, в том числе расходов на выплату арбитражному управляющему.

Как сообщало ИА REGNUM, желающим стать банкротами за услуги судебной инстанции необходимо заплатить 16 тысяч рублей при подаче заявления. Из них 6 тысяч — госпошлина, 10 тысяч рублей — взнос на депозит арбитражного суда за услуги финансового управляющего, который назначается при рассмотрении каждого дела в отношении как юридических, так и физических лиц.