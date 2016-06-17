Вашингтон, 17 июня, 2016, 04:48 — ИА Регнум. В США заболевание женщин вирусом Зика привело к рождению трех детей с врожденными дефектами, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактики заболеваний.

Tatiana Vdb Наибольшую опасность вирус Зика представляет для беременных женщин

Согласно документу, вирус Зика был диагностирован у 234 беременных женщин, всего было зарегистрировано 756 случаев заражения в 50 штатах. Среди беременных женщин есть приезжие, все случаи заражения связаны с поездками в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

У троих детей выявлены отклонения, еще три беременности прервались. По мнению исследователей, от комаров в США вирусом пока никто не заразился.

Характерными симптомами лихорадки Зика является повышение температуры, боль в суставах и костях, конъюнктивит, головная и мышечная боль. На данный момент не существует вакцины или лечения против лихорадки Зика, близкой к таким болезням, как денге и чикунгунья.

Всемирная организация здравоохранения объявила 1 февраля лихорадку Зика угрозой международного масштаба. Причиной для этого стала вспышка заболевания в Латинской Америке, прежде всего, в Бразилии, где вирус связывают с большим числом случаев рождения детей с микроцефалией и других нарушений нервной системы человека.