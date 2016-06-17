Шэньян, Китай, 17 июня, 2016, 04:33 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Ляонин сообщила о новом случае заражения вирусом H7N9. 67-летний гражданин КНР доставлен в больницу в критическом состоянии.

itpnews.com Дезинфекция кур

Врачи одной из больниц Шэньяна борются за жизнь пожилого фермера, поступившего в медицинское учреждение со сложной формой пневмонии. Взятые у пациента анализы подтвердили опасения медиков — в крови мужчины обнаружили опасный вирус H7N9, пишет «Наньцзао жибао».

По словам пациента, до ухудшения самочувствия он имел непосредственный контакт с домашней птицей. Специальная комиссия проинспектирует ферму, где 67-летний мужчина выращивал кур. Кроме того, медицинские специалисты проверят членов семьи пациента на наличие вируса H7N9 в крови.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 июня врачи диагностировали птичий грипп у 2 сезонных рабочих в Тяньцзине. 16 июня Комиссия здравоохранения и планирования семьи Пекина подтвердила еще 1 случай заражения вирусом H7N9.