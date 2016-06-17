Владивосток, 17 июня, 2016, 04:31 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе работы Петербургского международного экономического форума провел переговоры с представителем Правления Всемирного экономического форума Муратом Сонмезом о его участии во втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Приглашая гостей на ВЭФ-2016, Александр Галушка отметил: «Дальний Восток — уникальное пространство, которое может стать новой точкой роста мировой экономики. В макрорегионе внедряются принципиально новые инструменты и институты развития, которые являются клиентоориентированными по отношению к инвестору, бизнесу и человеку. Хотя все эти механизмы заработали недавно — календарно буквально год, мы видим первые результаты их использования».

Министр предложил Мурату Сонмезу познакомиться с теми позитивными изменениями, которые произошли на Дальнем Востоке, добавив, что России «нужны ваши предложения и рекомендации. Мы открыты для экспертного мнения и готовы обсуждать то, что можно сделать уже в ближайшей перспективе с учетом мирового опыта».

Читайте также: ВЭФ в Приморье: попытка заманить инвесторов, когда свои бизнесмены бегутКак сообщало ИА REGNUM, первый Восточный экономический форум собрал более 2,5 тысячи участников из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки. В прошлом году в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллиона рублей. На 100 миллиардов рублей потянули 22 соглашения, заключенные непосредственно Приморским краем.

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В ходе переговоров Мурат Сонмез отметил, что Россия должна быть в центре обсуждения мировых проблем.

«Мы помогаем правительствам разных стран видеть будущее в разных экономических сферах — применения энергии, использования телекоммуникаций, применения финансовой и мониторинговой систем, учета изменений потребления и мотивации потребителей, влияния производств на окружающую среду. Россия должна быть в центре данных обсуждений. Нам недостает участия России на международных площадках в качестве активного участника диалога по формированию облика будущего и обсуждения важных социально-экономических тем», — заявил Мурат Сонмез.

Как уже известно, в работе второго ВЭФ во Владивостоке примет участие президент Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и первые лица других государств.

Напомним, Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, занимающаяся проведением ежегодных встреч в Давосе, в рамках которых обсуждаются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. Членами Всемирного экономического форума являются около 1000 крупных компаний и организаций из разных стран мира, в том числе России.